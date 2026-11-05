Milei equiparó al socialismo con el fascismo durante la cumbre iberoamericana

El presidente Javier Milei equiparó al socialismo con el fascismo durante su intervención en el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana, realizada en Madrid, ante el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

“El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”, afirmó el mandatario. Según sostuvo, ambas doctrinas concentran el control de las decisiones individuales y utilizan la dependencia económica como instrumento de dominación política.

Además, Milei señaló que el fascismo y el socialismo comparten el rechazo al libre mercado y la intervención del Estado en la economía, los medios de comunicación y las empresas.