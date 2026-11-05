Falsas amenazas de bomba obligaron a desviar varios vuelos en Europa

Al menos tres vuelos comerciales fueron afectados este jueves por falsas amenazas de bomba en Europa. Las alertas involucraron a aviones de Finnair, Wizz Air y Aer Lingus, que debieron ser escoltados por aeronaves militares o desviados de sus rutas.

Un vuelo de Finnair que viajaba de Helsinki a Roma fue escoltado por un avión de combate hasta la capital italiana y revisado por expertos en explosivos.

En tanto, un servicio de Wizz Air entre Milán y Varsovia fue desviado a Viena.

También un avión que cubría la ruta entre Dublín y Roma fue desviado a Francia por una sospecha de amenaza de bomba y escoltado por una aeronave militar.

Se trata del tercer día de esta semana en que se registran interrupciones del tráfico aéreo europeo por este tipo de alertas.

El martes, unos diez vuelos recibieron amenazas que luego fueron descartadas y que incluso provocaron el cierre del aeropuerto de Varsovia.