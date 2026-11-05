Envían falsos mails con el logo de ARCA para pedir plata y robar datos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero advirtió sobre una serie de estafas digitales que suplantan su identidad con correos electrónicos falsos para robar dinero e información sensible.

El organismo recaudador aclaró que nunca solicita pagos ni datos personales a través de mensajes de correo electrónico.

La entidad estatal tampoco utiliza redes sociales, llamadas telefónicas ni servicios de mensajería para reclamar deudas o exigir gestiones.

Las comunicaciones legítimas solo notifican la existencia de avisos disponibles dentro del Domicilio Fiscal Electrónico de cada contribuyente.

La clave fiscal es de uso personal y no debe compartirse con terceros bajo ninguna circunstancia.

Ante cualquier mensaje sospechoso, las autoridades recomendaron no abrir enlaces ni archivos adjuntos y reportar el caso a una casilla técnica oficial.