Mañana los bancos no abrirán sus puertas

Los bancos de todo el país no abrirán sus sucursales este viernes 6 de noviembre por la conmemoración del Día del Bancario.

La jornada sin atención al público continuará durante el fin de semana y se extenderá por los feriados previstos por la visita del papa León XIV.

El lunes 9 rige un feriado nacional y el martes 10 habrá un feriado bancario en todo el territorio argentino.

En tanto, la provincia de Buenos Aires también tendrá feriado el próximo 11 de noviembre.

Los usuarios podrán operar mediante cajeros automáticos y canales digitales.