Manifestación en la exIOSFA: “De esto es responsable Sturzenegger y toda esa mierda”

Extrabajadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) realizaron una manifestación frente a la sede de IOSFA-OSFA de Bahía Blanca en reclamo por la situación de la obra social y la desvinculación de empleados.

Durante la protesta, uno de los manifestantes contó que trabajó durante 23 años en la institución, cuestionó a las autoridades por el funcionamiento de la cobertura médica y la falta de medicamentos, especialmente oncológicos.

“De esto es responsable (el ministro Federico) Sturzenegger y toda esa mierda, esos soretes que vienen a destruir el Estado. Nosotros no tenemos la culpa de que estos soretes se roben todo. Les quiero hablar a los militares, a los oficiales, ¿dónde están que están entregando la obra social por nada? Son unos cagones”, señaló.

El exempleado relató que recibió reclamos de afiliados y familiares por la demora en la entrega de tratamientos y sostuvo que esa situación afectó su salud mental, al que cuestionó a los oficiales responsables de la conducción de la obra social y al Gobierno nacional.