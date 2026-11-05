Cierra una papelera en Tornquist y deja a unos 160 trabajadores sin empleo

La empresa Papelera del Sur confirmó el cierre de su planta en Tornquist, una decisión que afectará a alrededor de 160 trabajadores, según informó el secretario general del sindicato, Gustavo Lanaro.

El dirigente gremial explicó que este miércoles fueron convocados a una reunión en Bahía Blanca por responsables de Recursos Humanos de Interpac, donde les comunicaron la decisión.

Los empleados se encontraban suspendidos desde que la fábrica había detenido su actividad durante esta semana.

De acuerdo con Lanaro, son aproximadamente 110 trabajadores bajo convenio y otros 50 que se desempeñan fuera de convenio. Además, advirtió sobre las consecuencias indirectas para contratistas, transportistas y comercios de Tornquist.

Sobre los motivos del cierre, señaló que la empresa argumentó que la actividad dejó de ser rentable y que resulta difícil competir con los productos importados, tanto por los costos como por los volúmenes de producción.

El sindicato indicó que la firma tiene previsto completar las indemnizaciones y liquidaciones antes de fin de noviembre. Tras conocer la decisión, los representantes gremiales convocarán a una asamblea para informar a los trabajadores y analizar posibles medidas.

Lanaro expresó su preocupación por el impacto que tendrá la medida en la localidad y señaló que numerosas familias dependen de los ingresos de la papelera. (Noticias Tornquist)