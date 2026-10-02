Allanan una financiera en Punta Alta tras la denuncia de casi 50 ahorristas perjudicados

En el marco de una investigación llevada adelante por la fiscalía N° 18, a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, el Juzgado de Garantías N° 1 dispuso la realización de dos allanamientos en Punta Alta con el fin de recolectar elementos de prueba sobre las denuncias presentadas contra una entidad financiera local.

Los procedimientos se concretaron en un inmueble ubicado en Avellaneda al 500 y en el local de calle Humberto Primo al 300, donde funcionaba la firma denominada “Fisur”.

Durante los registros, se secuestraron diversos elementos que serán analizados para esclarecer lo sucedido.

La causa tuvo su inicio en marzo de este año a partir de un acta realizada por personal de la Comisaría de Punta Alta, luego de que un grupo de personas se congregaron frente a la compañía para reclamar la devolución de sus depósitos ante la negativa del responsable.

Hasta la fecha, la sede fiscal ha recibido las denuncias de casi 50 damnificados, perjudicados por montos totales de casi 200 mil dólares y cerca de 450 millones de pesos.