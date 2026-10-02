Detallan los avances de las obras hídricas que se realizan en Bahía Blanca

En el marco de la reunión mensual de la Comisión Especial de Obras Hidráulicas del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca, el secretario de Obras Públicas del municipio, Gustavo Trankels, detalló el estado de ejecución de las obras hídricas que se realizan en Bahía Blanca.

Respecto de los trabajos en calle Rizzo, se informó que la obra alcanzó el 100 % de ejecución, por lo que se anunció su finalización.

En General Cerri, la obra presentó un avance del 39 %. Luego de superarse interferencias con redes subterráneas de agua y cloacas y completarse la totalidad de las bocas de tormenta, se estimó su finalización para fines de noviembre.

La obra correspondiente al barrio Los Olivos, paralela a calle Hernández, alcanzó un 91 % de avance. Actualmente, los trabajos se concentraron en la intersección de avenida Alem y Witcomb y se previó su conclusión antes de fin de año.

En Villa Mitre, se desarrollaron tareas de hormigonado en la esquina de Rivadavia y Garibaldi. Además, se contempló el reemplazo de tapas por rejillas de mayor profundidad en las esquinas de calle Falucho, con el objetivo de optimizar el drenaje pluvial. La finalización se estimó para marzo del próximo año.

En tanto, la obra de calle Láinez, adjudicada a la empresa COINCE, avanzó tras la finalización del análisis de ofertas y se planificó el inicio de los trabajos durante octubre, con un plazo de ejecución de un año.

Para Molina Campos, se avanzó en la elaboración de los cálculos hidráulicos y del anteproyecto, con el objetivo de realizar el llamado a licitación pública antes de fin de año.

Finalmente, en el sector D’Orbigny / Viajantes del Sur, se continuó trabajando en la formulación del proyecto técnico. Como instancia previa al inicio de los trabajos, se gestionó la relocalización de 11 familias asentadas sobre la traza prevista para la obra hídrica.