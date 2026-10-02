Caso Mariela Agunín: “Lo que está ocurriendo con ella es un despropósito”, dijo abogado

Luego de que la Cámara de Apelaciones dejara firme la prisión domiciliaria para Mariela Agunín, la mujer detenida con 7 gramos de marihuana en Bahía Blanca, el abogado Ezequiel Dolberg contó que la acusada “tuvo que hacer cuatro meses de prisión efectiva y ahora se encuentra con tobillera a la espera del juicio”.

“Para nosotros, es un caso emblemático porque Mariela está enfrentando una pena potencial por siete gramos de cannabis, una condena que es más grave que, por ejemplo, una persona acusada de trata de personas”, señaló el tratado.

“Nos tenemos que preguntar si efectivamente está funcionando bien la justicia cuando una persona, por una cantidad tan exigua de cannabis, que encima en Argentina está considerado medicinal por dos leyes distintas, como la 27350 y la 27669, puede estar enfrentando un proceso penal de estas características”, expresó.

“Nos parece un despropósito y que hay que desarrollar una gran campaña de visibilización y concientización de lo que está pasando Mariela”, aseguró Dolberg por DE LA BAHÍA.

Más adelante, sostuvo que la mujer “va a ir a juicio por jurados a fines de febrero” y señaló que “es un despilfarro de recursos de los ciudadanos porque el proceso que se está llevando adelante contra Mariela no tiene sustento alguno y se están implicando recursos, empleados, la sala donde se va a implementar el juicio y la movilización de los jurados”.

“Es una cuestión que realmente no tiene sentido”, agregó el abogado.