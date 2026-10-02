El Concejo Deliberante estará presente en la Expo Rural durante todo el fin de semana

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca (HCD) estará presente el sábado 3 y domingo 4 de octubre en la 142° Exposición Rural, con un espacio pensado para acercar el trabajo legislativo a los vecinos y generar nuevas instancias de encuentro y escucha.

Concejales estarán participando durante las tres jornadas para conversar con quienes se acerquen, recibir inquietudes y contar parte del trabajo que se viene realizando desde el Concejo.

También estará presente la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), brindando asesoramiento y orientación.

La participación forma parte de una mirada que busca que el Concejo salga de su ámbito habitual y esté presente también en aquellos espacios donde se reúne la comunidad.

“El Concejo tiene que estar donde están los vecinos. Estos espacios nos permiten conversar de manera directa, escuchar lo que pasa en cada sector de la ciudad y seguir acercando la institución a los bahienses”, señaló la presidenta del HCD, Gisela Caputo.

Por su parte, el concejal Emiliano Álvarez Porte destacó: “Muchas veces una charla cara a cara permite conocer problemas, ideas o inquietudes que después se transforman en trabajo concreto dentro del Concejo. Por eso, es importante generar cada vez más oportunidades para encontrarnos con los vecinos”.