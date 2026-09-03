jueves, septiembre 3, 2026
La Región

Dorrego: renunció un consejero escolar de La Libertad Avanza

De La Bahía Noticias

El Consejo Escolar de Coronel Dorrego anunció que el consejero escolar de La Libertad Avanza, César Fabián Abdala, presentó formalmente su renuncia al cargo que desempeñaba en ese organismo.

La decisión “será encuadrada conforme a la normativa vigente y a los procedimientos administrativos correspondientes, para la asunción de su primer suplente representante de su espacio político”.

Desde el Consejo Escolar se destacó que “esta situación no afecta el normal funcionamiento institucional del organismo y que continuará desarrollando sus funciones y atendiendo las necesidades de la comunidad educativa del distrito con el mismo compromiso y responsabilidad”.

Asimismo, detalló que “oportunamente se informarán las novedades vinculadas a la cobertura de la vacante, de acuerdo con las disposiciones legales y administrativas que correspondan”.

El Consejo Escolar agradeció a Abdala “el trabajo y el compromiso desempeñados durante su período de gestión y le desea éxito en sus próximos proyectos”.

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