Una pareja fue aprehendida en Ingeniero White por tener droga para la venta

En el marco de una investigación realizada por la fiscalía N°19 a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, el Juzgado de Garantías N°1 ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada en Rubado al 3200 donde secuestraron droga y se detuvo a una pareja.

Personal de la DDI encontró en el lugar 48 dosis fraccionadas de cocaína y 200 gramos de marihuana, 7 teléfonos celulares, balanza, recortes de nylon y millones de pesos.

La causa se inició el 23 de julio del presente año con una denuncia efectuada por personal de DDI, en la cual se señala que, en esa vivienda -distinguía por tener una gran imagen del Gauchito Gil pintada en el frente- los propietarios comercializarían estupefacientes.

De las tareas investigativas practicadas respecto de la mujer, se detectó que recibía dinero de diversas personas, que han sido vinculadas a causas por consumo de estupefacientes y de las vigilancias realizadas en el lugar se detectó movimiento compatible con la venta de drogas.

A raíz del allanamiento, quedaron detenidos Vanesa Cabello y Eduardo Alba por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y en las próximas horas serán indagados por la UFIJ N° 19.