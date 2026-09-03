Napostá derrotó a Alem y sigue arriba

Napostá derrotó como local a Leandro Alem por 91 a 89, en un partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Bahiense de Básquet Oro que se definió en el último segundo.

El conjunto verdirrojo tuvo la última posesión y contó con un lanzamiento de Such que pudo darle la victoria, pero el triple no ingresó.

Marcos Diel fue la figura del ganador con 32 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias, acompañado por Carrizo, autor de 16 puntos y 5 rebotes.

En Alem se destacaron Wilson, con 19 puntos y 13 rebotes, y Ruesga, con 16 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias.