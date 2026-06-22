Bahía Blanca gritó campeón en el Provincial U13 en La Plata

Bahía Blanca se quedó con el trofeo de campeón del Provincial U13 masculino en La Plata.

En una final de alto nivel defensivo, el seleccionado de la ciudad se impuso ante el local 79 – 59 y se coronó en el torneo.

Dante De Simón fue la figura y goleador (20 pts, 8 rebotes, +27) junto a Juan Majka (11 pts, 17 rebotes, +17), Maggi (10 pts, 3 rebotes) y González (7 pts, 4 rebotes, 6 asistencias, +13), detalló la Asociación Bahiense del Básquetbol.