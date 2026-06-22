Con otro récord de Messi, Argentina clasifica a dieciseisavos del Mundial al superar 2-0 a Austria

Con un doblete del astro Lionel Messi, que se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, la selección de fútbol de Argentina aseguró la clasificación a 16avos de final al vencer 2-0 a Austria el lunes en Dallas.

Messi anotó su doblete en este Mundial después de los tres en el debut ante Argelia y llegó a 18 en sus seis participaciones, con lo cual ya supera por dos anotaciones al alemán Miroslav Klose.

Con la victoria, Argentina llegó a seis unidades en el Grupo J, tres de diferencia con Austria. Argelia y Jordania, que se enfrentarán más tarde el martes, no sumaron en la competencia.

En el partido disputado en el estadio de Dallas, Argentina desaprovechó la ocasión de abrir el marcador al minuto ocho cuando Messi ejecutó desviado un penal que le cometieron a Lautaro Martínez.

Diez minutos después, entre Martínez y Messi volvieron a estar cerca de anotar, pero el portero Alexander Schlager evitó que la acción terminara en un gol en contra de Kevin Danso.

El capitán argentino tuvo una nueva chance de anotar a los 30 con un remate que sacó David Alaba sobre la línea de meta, tras una mala salida de Schlager.

El gol que convirtió a Messi en el goleador histórico de los Mundiales finalmente llegó a los 38 minutos con un remate junto a un poste tras un centro bajo de Facundo Medina desde el sector izquierdo.

En el segundo tiempo, Austria adelantó las líneas y llevó peligro a los 54 minutos con tiro libre de Marcel Sabitzer que sacó el arquero Emiliano “Dibu” Martínez.

Argentina, que tuvo menos comodidad para manejar el balón en el mediocampo, reaccionó a los 64 con un remate bajo de Messi que desvió Schlager.

El segundo gol de Messi llegó a los 94 minutos con un potente remate después de varios rebotes dentro del área.

En la última fecha del grupo, Argentina volverá a jugar el sábado frente a Jordania en el estadio de Dallas, mientras que Austria chocará con Argelia en Kansas. (Reuters)