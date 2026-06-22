Indec: aumentó el desempleo de Argentina en el primer trimestre de 2026

La tasa de desempleo de Argentina se situó en 7,8% en el primer trimestre del 2026, frente al 7,5% registrado en el trimestre previo y del 7,9% anotado en el mismo período del 2025, dijo el lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La tasa de actividad, que mide la población económicamente activa sobre el total de los habitantes, alcanzó al 48,6% entre enero y marzo pasado.

El informe del Indec añadió que la tasa de empleo, que representa la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, se ubicó en 44,8% en el mismo período.