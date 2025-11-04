Empleadas domésticas: convocan una reunión para discutir un nuevo acuerdo salarial

Después de un mes de la fecha pactada, el Gobierno convocó a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) a una nueva revisión de los salarios de las empleadas domésticas.

El encuentro será el próximo viernes 7 de noviembre de 2025, a las 10.30, en la Secretaría de Trabajo, de acuerdo con la Resolución 2/2025, firmada por su presidenta, Sara Alicia Gatti, y publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El encuentro se realizará en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, ubicada en Av. Leandro N. Alem 650, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se habilitará la participación virtual, conforme a lo dispuesto por la Resolución 344/2020, que permite el uso de plataformas electrónicas para las reuniones oficiales.

La reunión quedó oficializada en la Resolución 2 de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Según el texto oficial, el encuentro incluirá el análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas del personal de casas particularess, en el marco del régimen especial de la Ley 26.844. E

Este punto será clave para definir posibles ajustes salariales en el sector, que emplea a más de 1,3 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el país. (Diario Clarín)