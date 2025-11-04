La Alianza Francesa proyectará la película “En caída libre”: entrada gratuita

El Cine Club de la Alianza Francesa presenta la película “En caída libre” este miércoles 5 de noviembre, a las 20, en Fitz Roy 49.

El film forma parte del ciclo de cine que la institución ofrece al público de manera libre y gratuita.

Desde la organización agradecen una colaboración voluntaria de quienes puedan, con el fin de seguir sosteniendo esta propuesta cultural.

SINOPSIS: Un ataque de pánico impide a Louise salir de su coche. Aislada en un aparcamiento, Paul, un joven deseoso de vengar la muerte de su hermano, roba el coche con ella dentro. A lo largo del viaje, ambos irán descubriendo sus múltiples capas.