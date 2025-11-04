martes, noviembre 4, 2025
Espectáculos

La Alianza Francesa proyectará la película “En caída libre”: entrada gratuita

De La Bahía Noticias

El Cine Club de la Alianza Francesa presenta la película “En caída libre” este miércoles 5 de noviembre, a las 20, en Fitz Roy 49.

El film forma parte del ciclo de cine que la institución ofrece al público de manera libre y gratuita.

Desde la organización agradecen una colaboración voluntaria de quienes puedan, con el fin de seguir sosteniendo esta propuesta cultural.

SINOPSIS: Un ataque de pánico impide a Louise salir de su coche. Aislada en un aparcamiento, Paul, un joven deseoso de vengar la muerte de su hermano, roba el coche con ella dentro. A lo largo del viaje, ambos irán descubriendo sus múltiples capas.

Comentarios

You May Also Like

More Rial furiosa en las redes por los rumores de crisis con Facundo Ambrosioni

Fabricia

24 años sin Kurt Cobain: la vida del músico en cinco historias

Fabricia

Jésica Cirio hará aislamiento y no estará dos domingos en “La peña de Morfi”

Fabricia