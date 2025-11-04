Los costos del transporte subieron en octubre y acumulan 30,5% en el año

El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), registró en octubre un incremento de 3,27%.

Luego de un primer semestre con variaciones más moderadas (14% acumulado), los costos para mover un camión en la Argentina mostraron a partir del séptimo mes una tendencia de aceleración combinada con una caída de la actividad: 4,03% en julio; 3,54% en agosto; 2,92% en septiembre y 3,27% en octubre.

De esta manera, el ICT acumula una suba de 30,5% en lo que va del año (enero-octubre 2025), mientras que la variación interanual asciende a 35,4%.

“El transporte de cargas opera en un contexto desafiante, marcado por renovados incrementos en el Combustible, volatilidad cambiaria, el ajuste de las tasas de interés y el deterioro de la infraestructura. Nuestro sector es un claro termómetro de la actividad económica y hay un dato que resume la situación: a septiembre, el consumo de gasoil acumula una contracción del 5% respecto del mismo período del año pasado”, describió Cristian Sanz, el presidente de FADEEAC.

El estudio, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), mide 11 rubros que inciden directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y constituye una referencia técnica para la fijación o ajuste de tarifas del sector.

Aceleración por tasas, combustible y seguros

El aumento del ICT de octubre se explica principalmente por la suba del Costo Financiero (10,36%), en línea con el fuerte ajuste de las tasas de interés, y por los incrementos en Seguros (5,51%) y Lubricantes (5,5%).

También se destacan los incrementos en Neumáticos (3,83%) y Combustible (3,10%) -el rubro de mayor incidencia en la estructura de costos-, que acumula un aumento del 21% en los últimos cinco meses, con alzas consecutivas desde junio. A pesar de esta dinámica, continúa vigente el diferimiento en la actualización de los impuestos específicos al gasoil, prorrogado por el Decreto 782/25 durante noviembre.

Luego se encuentran Reparaciones (2,77%); Personal-Conducción (2,75%), incremento que corresponde a la segunda cuota del nuevo acuerdo paritario CCT 40/89 —que prevé actualizaciones mensuales entre septiembre de 2025 y febrero de 2026—; y Material Rodante (2,19%).

Con variaciones más moderadas se ubicaron Peajes (0,48%) y Gastos Generales (1,02%), mientras que Patentes (variaciones anuales) no registró cambios.