Se juega la fecha 12 de Primera División de la Liga del Sur: todos los partidos, horarios y árbitros
Desde hoy se disputa la fecha 12 del Torneo Clausura de Primera A y Primera B de la Liga del Sur.
Todos los encuentros se juegan con la presencia de ambas parcialidades, salvo dos excepciones: el partido entre Bella Vista y Libertad, que se realizará sin público visitante, y el cruce entre Rosario Puerto Belgrano y Tiro Federal, que será a puertas cerradas.
LOS ÁRBITROS DE LOS PARTIDOS DE PRIMERA DIVISIÓN
PRIMERA DIVISIÓN A
Olimpo Vs Liniers.
Árbitro: Franco Páez.
San Francisco Vs Sporting.
Árbitro: Felipe Zonco.
Bella Vista Vs Libertad.
Árbitro: Lucas De Dios.
Huracán Vs Villa Mitre.
Árbitro: Pablo Leguizamón.
PRIMERA DIVISIÓN B
Sansinena Vs Dublin.
Árbitro: Ariel Turcuman.
La Armonía Vs Comercial.
Árbitro: Fernando Márquez.
Pacífico C Vs Pacífico BB.
Árbitro: Gabriel González.
Rosario PB Vs Tiro Federal.
Árbitro: Facundo Altuna.