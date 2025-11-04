La senadora García califica de “grave error” que el Gobierno nacional no haya convocado a gobernadores peronistas

La diputada nacional electa Teresa García (Fuerza Patria) consideró hoy como “un grave error” del Gobierno no haber convocado a varios gobernadores peronistas a la primera reunión entre el Poder Ejecutivo y las provincias.

“Esto habla muy mal del Gobierno nacional, no invitan a la totalidad de los gobernadores y dejan afuera a la provincia de Buenos Aires que tiene 17 millones de habitantes”, señaló en declaraciones a Splendid AM 990.

La actual senadora provincial y ex ministra de Gobierno bonaerense, manifestó que desde el Poder Ejecutivo “han cometido un grave error al no convocar a los gobernadores peronistas, y además eso es no darle sentido federal al Gobierno”.

García expreso que “el programa del Gobierno de Javier Milei castiga a los sectores que más necesitan”, y como ejemplo mencionó que “se ha visto afectada la salud, la salud pediátrica, la política educativa y las universidades porque han decidido no financiarlas”.

“Este salvataje que planteó Estados Unidos con el único objetivo de evitar un lunes negro si ganaba el peronismo no se puede sostener mucho tiempo más”, aseveró.

La legisladora sostuvo que “la mitad de las familias argentinas están endeudadas con sus tarjetas de crédito”, y dijo que esas deudas “van a ser impagables”.

Destacó que “hay una caída en la recaudación nacional y en la provincial”, por lo que afirmó que “ya no se sabe qué más van a recortar” en materia de gastos, y advirtió que “tenemos un 50 % del país con trabajo informal y la otra mitad no llega a fin de mes”.

Finalmente indicó que el Poder Ejecutivo tiene en sus manos “la amenaza de dos reformas muy sustanciales como la jubilatoria y la laboral” y sobre esta última sostuvo que “no se sabe cuánto más van a afectar porque es un proyecto fantasma, todavía no se sabe qué pretenden hacer”. (NA)