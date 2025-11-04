Tránsito cerrado en una calle de Bahía Blanca por colocación de cañerías cloacales

El Municipio de Bahía Blanca informó que hasta el sábado 8 permanecerá cerrada al tránsito vehicular la calle Maldonado al 2100, debido a trabajos de colocación de cañerías cloacales.

Se solicita a los conductores circular con precaución.

También se realiza un corte en la intersección de San Martín y Plunkett por trabajos de recambio de losas.

Por este motivo, la línea 504 modificará su recorrido: de Ingeniero White a Hospital Penna circula por Avenente, Sisco, Magallanes, San Martín y recorrido habitual.