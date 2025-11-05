Condenaron a dos hombres por tenencia de material de abuso sexual infantil en Río Negro

Dos hombres reconocieron ser autores del delito de tenencia de material de abuso sexual infantil y fueron condenados a cuatro años de prisión en la provincia de Río Negro.

De acuerdo a la información del Ministerio Público Fiscal local, los hechos ocurrieron en agosto de 2022 en la ciudad de Choele Choel, donde el implicado fue denunciado por poseer “un número indeterminado de fotografías y videos relacionados con la técnica de MASI”.

La investigación comenzó tras una alerta emitida por la organización Nacional Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) de los Estados Unidos.

La segunda causa se registró en General Roca que constató otros tres acontecimientos similares: el involucrado publicó en sendos servidores de WhatsApp dos filmaciones de violaciones cometidas en perjuicio de menores de edad, mientras que, además, facilitó el acceso de dos videos y recibió otros 17.

A su vez, el fiscal interviniente ordenó un allanamiento mediante el que se incautó un teléfono que fue peritado por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) y se corroboró que el dispositivo 17 filmaciones de pedofilia.

En este contexto, el MPF y la Defensora Oficial acordaron que los responsables sean sentenciados a la pena de cuatro años de prisión.

En Choele Choele el culpable fue sentenciado por “tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, a título de autor, en concurso ideal entre sí”, mientras que en General Roca, la calificación legal aceptada fue: “tenencia de material de abuso sexual infantil agravada por ser las victimas menores de 13 años en concurso real con facilitación de imágenes de abuso sexual infantil agravada por ser las víctimas menores de 13 años”. (NA)