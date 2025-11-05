Adorni recibió a Francos en la Casa Rosada para empezar la transición

El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió este martes en la Casa Rosada a su antecesor Guillermo Francos para empezar formalmente la transición.

“Durante el encuentro, dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que el Gobierno impulsará con la nueva conformación del Congreso”, destacaron desde el Gobierno.

Francos llegó a la casa de Gobierno junto a Lisandro Catalán, que hizo lo propio con Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior.

El exministro coordinador, que anunció públicamente su renuncia el viernes por la noche, saludó a todas las personas que trabajaron a su lado en la Casa Rosada y dejó la sede del Gobierno pasado el mediodía. (Diario Clarín)