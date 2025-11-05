martes, noviembre 4, 2025
El ministro Caputo festejó un récord de exportaciones

De La Bahía 915

El ministro de Economía comunicó en la tarde del martes que durante el tercer trimestre del corriente año se alcanzó un récord histórico de exportaciones si se las cuenta por cantidad.

Los datos, que fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), fueron relevados en X por Caputo.

“Récord histórico de exportaciones en cantidades en el tercer trimestre de 2025. +12,9 % interanual; +23,2 % vs. el tercer trimestre de 2022; y +5,1 % vs. el récord previo (segundo trimestre de 2010)”, mencionó el funcionario.

