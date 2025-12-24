miércoles, diciembre 24, 2025
Demoran a un hombre tras persecución y secuestran drogas y un arma de fuego

De La Bahía Noticias

Personal del Comando de Patrullas intervino esta madrugada tras un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto entre masculinos en Roca 1164.

Al arribar al lugar, un hombre, identificado como Bruno Ezequiel Viera (28), se dio a la fuga a bordo de una motocicleta Keller 110, color negro. De este modo, se inició una persecución durante la cual, al pasar por calle Malvinas al 300, el sujeto arrojó un elemento.

La interceptación del acusado se concretó en Gorriti al 1100. En la requisa se constató que el aprehendido poseía un envoltorio con cocaína con un peso de 0,7 gramos, un cigarrillo de marihuana combustionado con un peso de 0,3 gramos y una balanza de color negro.

Luego, se procedió a su aprehensión y al secuestro de los elementos que tenía en su poder.

Posteriormente, el personal regresó al lugar donde se había descartado el objeto, constatando que se trataba de una pistola Bersa calibre 22 mm, color gris, sin numeración visible, con cargador y siete municiones, la cual fue secuestrada.

Se labran actuaciones por desobediencia, infracción a la Ley 23.737, e infracción a los artículos 189 bis y 289 del Código Penal.

