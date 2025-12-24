Tres personas demoradas por el robo de una moto

Personal del Comando de Patrullas y la UPPL, con colaboración del CEUM, procedió a la aprehensión de tres personas.

Según se informó, fueron aprehendidos los ciudadanos Fausto Lauría Funes (18) y dos jóvenes de 13 y 17 años.

Minutos antes, estas personas habrían sustraído una motocicleta Yamaha XTZ 150 cc que se encontraba estacionada sobre la vereda en calle Espora 55, tras dañar el trabavolante.

Un vecino advirtió la situación y, posteriormente, el rodado fue descartado en calle Alsina al 600.

Los aprehendidos, junto con la moto secuestrado y el damnificado, fueron trasladados a la Comisaría Primera.

El hecho fue caratulado como desobediencia, infracción a la Ley 23.737, infracción al artículo 189 bis del Código Penal, infracción al artículo 289 del Código Penal y robo doblemente agravado, por tratarse de un vehículo estacionado en la vía pública y por la participación de menores.