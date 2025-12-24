El titular de ATE exigió un ingreso mínimo de $2.000.000

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se refirió a la convocatoria a paritarias para los trabajadores estatales prevista para el viernes y señaló que el Gobierno nacional prepara una propuesta de aumento del 2%.

Según expresó Aguiar, durante los últimos 24 meses la política salarial en el sector público ha sido negativa y sostuvo que los acuerdos salariales por debajo de la inflación no son impuestos por decreto, sino aceptados por uno de los sindicatos con representación en la negociación paritaria.

El dirigente afirmó que, de concretarse una oferta del 2% de aumento más un bono por única vez de 50.000 pesos, y en caso de ser aceptada, se profundizaría el deterioro de los ingresos de los empleados públicos y sus familias.

En ese marco, indicó que el Gobierno nacional y el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, serían responsables de las consecuencias que pudiera generar la situación.

Desde ATE Nacional reclamaron un ingreso mínimo de 2.000.000 de pesos y el otorgamiento de una suma fija permanente de 400.000 pesos para los trabajadores estatales.