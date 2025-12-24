El IPS reprogramó turnos por el asueto administrativo

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires decretó el asueto administrativo para los días 24, 26 y 31 de diciembre.

En este marco, el Instituto de Previsión Social (IPS) informó que en esas jornadas no habrá atención al público en sus oficinas.

De este modo, los turnos del viernes 26 serán reprogramados para el lunes 29 y martes 30 de diciembre. Cabe mencionar que luego de los asuetos, se retomará la atención con normalidad.

El IPS informó además que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de diciembre a partir del día lunes 29 del corriente, según el cronograma que se detalla a continuación:

Lunes 29 de diciembre: pago de haberes de diciembre para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3;

Martes 30 de diciembre: pago de haberes de diciembre para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

El organismo previsional recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de enero de 2026.