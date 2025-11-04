Realizarán una jornada de prevención del dengue en General Daniel Cerri
El Municipio de Bahía Blanca realizará tareas de prevención e información sobre el Dengue el próximo jueves 6 en General Daniel Cerri.
Durante la jornada se llevará a cabo una limpieza y eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti.
Habrá una batea para descartar elementos en desuso en la esquina de 25 de Mayo y Migueletes.
Además, entre las 9 y las 13, personal identificado del Programa Comunal de Dengue brindará consejos preventivos a los vecinos.
