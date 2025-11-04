Siniestro fatal en La Pampa: un hombre murió tras un vuelco

Un hombre de Ingeniero Luiggi murió anoche en un trágico siniestro de tránsito que se produjo en la ruta provincial N° 4, a la altura del kilómetro 130, en la provincia de La Pampa.

Según las primeras informaciones, el rodado circulaba en sentido Este a Oeste, conducido por un hombre de aproximadamente 60 años y, por causas que aún se tratan de establecer, se despistó hacia la banquina norte y dio varios tumbos.

Lamentablemente, el conductor fue despedido del habitáculo durante la secuencia del siniestro, mientras que el Peugeot 207 finalizó su recorrido unos cien metros más adelante, dentro de un predio rural.

El personal de salud de Caleufú que acudió al lugar del accidente constató el fallecimiento del hombre en el acto. (El Diario de La Pampa)