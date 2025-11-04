Murió el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney, el gran impulsor junto a Bush de la guerra de Irak

El exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney murió anoche a la edad de 84 años debido a complicaciones de neumonía y enfermedades cardíacas y vasculares, según confirmó este martes su familia a través de un comunicado.

“Su amada esposa durante 61 años, Lynne, sus hijas, Liz y Mary, y otros miembros de su familia estuvieron con él cuando falleció”, recoge la nota.

“Durante décadas, Dick Cheney sirvió a nuestra nación, incluyendo sus cargos como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista de Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de los Estados Unidos”.

Cheney desempeñó, además, el cargo de líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, pero pasará a la posteridad como uno de los arquitectos de la guerra contra el terror tras los atentados del 11-S, que primero motivó la invasión de Afganistán y después la guerra de Irak.