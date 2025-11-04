Fuertes tormentas y granizo en General Acha

Una fuerte tormenta con granizo e intensas ráfagas de viento se registró ayer sobre algunos sectores de la ciudad de General Acha.

Vecinos de la zona reportaron al diario La Arena que los fuertes vientos rompieron un árbol que cayó sobre cartelería y sobre un sector de la Travesía Urbana.

Asimismo, la ruta de acceso a la localidad de Padre Buodo quedó intransitable debido al granizo.

En localidades cercanas, como Doblas y Ataliva, solamente hubo precipitaciones, aunque se esperan tormentas de mayor intensidad entrada la noche.