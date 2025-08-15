Bahía Blanca participa del Torneo Provincial de Básquet U13

La Selección Bahiense U13 viajó a La Plata para disputar el Torneo Provincial organizado por la Federación Bonaerense de Básquet.

El conjunto local se medirá con La Plata, Mar del Plata, Junín, Olavarría y Chivilcoy.

El Torneo se disputará en tres sedes: el Club Platense (Calle 21 N°965); el Club Universal (avenida 25 N°1230) y el Club Reconquista (Calle 40 N°1027).

Viernes 15 de agosto

FECHA 2

Zona Norte: Junín vs. Chivilcoy – Cancha de Platense

Zona Sur: Bahía Blanca vs. Olavarría – Cancha de Universal

FECHA 3

Zona Norte: La Plata vs. Junín – Cancha de Platense

Zona Sur: Bahía Blanca vs. Mar del Plata – Cancha de Universal

La Final se jugará el domingo, a las 12.30, en la cancha de Platense, en donde se conocerá el nuevo campeón de este torneo provincial juvenil de básquet.