Bahía sin agua: se iniciaron los trabajos sobre el acueducto principal

La empresa ABSA anunció esta mañana que se iniciaron los trabajos programados en la planta Patagonia.

Se trata del reemplazo de un tramo de cuatro metros del acueducto principal que transporta agua desde el Dique Paso de las Piedras hasta el predio.

El tramo a recambiar de 1500 milímetros de diámetro se encuentra deteriorado, por lo que se trata de una tarea vital para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y minimizar riesgos que puedan poner en peligro el servicio de agua.

Como ya se había anticipado, está interrumpido el ingreso del líquido a la Planta, lo que implica la paralización de la producción del establecimiento por un plazo estimado en 24 horas, afectando con falta de suministro a toda la localidad durante ese periodo.

En tanto, permanece operativa la nueva planta modular de producción de agua que permite abastecer los camiones cisterna para la asistencia a los establecimientos hospitalarios y sanitarios.

A todas las personas usuarias se les solicita que durante el transcurso del día utilicen las reservas domiciliarias para hidratación y quehaceres imprescindibles.

Una vez finalizadas las tareas, el suministro de agua se recuperará en forma lenta y paulatina, ya que deben ir rehabilitándose gradualmente los envíos desde el Dique y el resto de las captaciones.