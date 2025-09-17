Ruta 43: un camión sin frenos volcó y desbarrancó 40 metros

Un camionero que viajaba desde General Roca vivió unos segundos de terror ayer sobre la ruta 43 cuando se quedó sin frenos, intentó maniobrar el rodado y desbarrancó cuarenta metros en Andacollo.

“Llegando al cartel del mirador perdió el control y se despisto”, contó el comisario Hernando Burgos al diario Río Negro.

Luego, informó que el camionero se salvó de milagro porque “quedó depositado cerca de la calzada mientras el camión siguió dando tumbos”.

El chofer se paró por sus propios medios y manifestó dolor de espalda, por lo que fue trasladado al hospital local.

Según detalló el comisario, el hombre transportaba fardos, avena y maíz.

¿Cómo fue el accidente? En un momento, el camionero que venía de Roca se dio cuenta de que no le funcionaban los frenos e intentó que el rodado quedara sobre la banquina, pero no lo logró.

Agregó que un conductor que venía detrás quiso ayudarlo con algunas maniobras, aunque tampoco pudo detenerlo. Cuando llegó a una pendiente, perdió el control del camión y volcó.

Tras observar la escena, el comisario Burgos se mostró sorprendido de que el camionero no haya sufrido heridas de gravedad y comentó que la carga quedó desparramada por 40 metros. (Diario Río Negro)