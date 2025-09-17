Camión con pedido de secuestro que provenía de Bahía Blanca fue detectado por la Policía de Chichinales
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales secuestró un camión que tenía pedido de secuestro y circulaba por la ruta nacional 22.
El procedimiento se realizó ayer a la mañana durante un control vehicular de rutina frente a la Unidad .
Se detalló que cuando los efectivos detuvieron la marcha de un camión con semirremolque tipo batea y tras solicitar la documentación a su conductor, de 49 años, manifestó que provenía de Bahía Blanca y se dirigía hacia J.J. Gómez.
Durante el control, el chofer presentó una cédula de identificación automotor a nombre de otra persona, titular del rodado.
Al realizar las consultas pertinentes, se detectó a través del Sistema SIFCOP que el camión tenía un pedido de secuestro activo en el marco de una causa judicial por denuncia penal radicada en el Juzgado de Instrucción N° 5 de Corrientes Capital.
El semirremolque, en tanto, no presentaba novedades.
Se dio intervención a la Unidad Fiscal Descentralizada de Villa Regina, donde el fiscal de turno dispuso el inicio de una causa por el delito de encubrimiento, la notificación formal del conductor y el secuestro del camión y su documentación.