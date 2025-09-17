“Nunca lo pude contar”: la exconductora Canela reveló que fue abusada cuando era una niña

A sus 82 años, la exconductora de TV y escritora Gigliola Zecchin, más conocida como Canela, realizó la confesión más impactante de su larga trayectoria pública: contó que sufrió un abuso en su infancia en Italia.

En una entrevista en el canal A24, conducida por el periodista Luis Novaresio, la reconocida profesional de la televisión relató por primera vez cómo vivió en silencio ese episodio traumático, y cómo la escritura se transformó en su vía de expresión y sanación. “Yo fui abusada, nunca lo pude contar hasta ahora”, dijo ella, quien eligió dar a conocer su experiencia para dar voz a quienes no pueden hacerlo.

“Conté que sufrí un abuso porque surgió de la escritura. Yo no hablé nunca con nadie de esta experiencia cuando era niña, tan pequeña. Simplemente fluyó y sentí que tenía hoy que dar testimonio en nombre de todos los niños que sufren abuso y que no lo pueden decir”, expresó con dolor durante la conversación televisiva nocturna.

La autora describió el contexto en el que ocurrió el hecho, aludiendo a los “ámbitos de abandono que los chicos padecen en esos límites que plantea el hambre, la guerra, el miedo, lo que fuese, cualquiera de las cosas que hacen que una madre deje a su hijo en un lugar poco conocido. Y bueno, allí fui abusada y la manera en que lo cuento tiene que ver con la niña que nunca abrió los ojos“, recordó con estremecimiento.

Y evocó con detalle las sensaciones de horror que la marcaron de pequeña: “Nunca sentí necesidad de contarlo, era una manera de preservarme, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera podido contar? Tenía tanto terror y me sentía tan invadida por algo monstruoso que ni siquiera pensé que era una persona”.

Y dio detalles puntuales en donde sucedió aquel revulsivo episodio: “Tengo muy presente lo siniestro de ese lugar: las gallinas, un gallo que las perseguía, el olor a cebolla. Todo lo tengo grabado”, relató a A24.

La escritora también confesó que nunca abordó este tema en terapia, reconociendo que “era algo muy metido dentro de mí. Nunca sabré qué me deja esta experiencia”.

Consultada por Novaresio sobre qué le diría hoy al hombre que la abusó, ella respondió: “Le pediría que se arrodillase y me pidiera perdón. ¿Lo perdonaría? No lo sé”, se sinceró. (Infobae)