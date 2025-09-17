Denuncian 80 despidos en el frigorífico Swift de Villa Gobernador Gálvez

Trabajadores del frigorífico Swift de Villa Gobernador Gálvez denunciaron que la empresa despidió a cerca de 80 empleados en los últimos días, sin notificar causas ni previo aviso.

Desde la empresa, respondieron que emplean a 2.000 personas en esa planta y que está “operando normalmente, excepto por un sector en donde existe un conflicto laboral”.

Según informó De 12 a 14 (El Tres) desde el lugar, hubo unas 40 cesantías que se produjeron la semana pasada y esta semana se sumó otra tanda.

“Me despidieron de la empresa y no me dijeron ningún motivo. Fue hace cuatro días y después me llegó el telegrama, y así le está pasando a un montón de compañeros”, explicó uno de los operarios echados.

El trabajador señaló que su sector era “de la picada” y que había unas 300 personas en el área. “Pero todos los días están echando de a diez o quince personas”, agregó.

“Despidieron a un montón de compañeros, gente de familia. Yo tengo tres hijos, de 10, 8 y 3 años. De un día para el otro me dijeron que no tenía trabajo”, relató el empleado con siete años de experiencia en la firma.

“Hay gente que hace 20 años que estaba, gente grande que le falta poco para jubilarse. No sé qué voy a hacer ahora que no hay laburo en ningún lado”, dijo y contó que la mecánica repetida era que los empleados querían entrar a su turno y rebotaban en el molinete de ingreso.

Esa dinámica, acorde a la época, se dio desde el primer turno de las 4 de la madrugada y continuaba este mediodía.

Este miércoles al mediodía, a las 12.30, el Sindicato de la Carne anunció una marcha hacia las puertas del frigorífico de la localidad al sur de Rosario para repudiar y pedir explicaciones de estas medidas. (Rosario 3)