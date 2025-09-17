Operativo con drones y personal especializado en un country de Pilar por un puma suelto

El partido de Pilar se encuentra en estado de alerta luego de que un puma fuera avistado en las inmediaciones del barrio cerrado Pilar del Este, ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Las cámaras de seguridad del country Los Jazmines registraron al felino desplazándose primero en el perímetro externo y, horas después, dentro del predio, según confirmó la administración del complejo.

El avistamiento inicial ocurrió durante la madrugada mediante el circuito cerrado de televisión (CCTV) del barrio.

Las imágenes compartidas con los residentes mostraron claramente al animal, lo que generó alarma entre los vecinos y motivó la activación inmediata de un protocolo de seguridad.

El operativo desplegado incluye drones para rastreo aéreo y personal especializado en tierra que busca localizar al puma sin poner en riesgo a la comunidad.

La administración del barrio solicitó a los vecinos no acercarse al animal y comunicarse de inmediato con Defensa Civil al 103 ante cualquier nuevo avistamiento, seguido de la guardia interna del complejo. (NA)