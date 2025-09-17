Por qué el 17 de septiembre se celebra el Día del Psicopedagogo

Cada 17 de septiembre, la Argentina celebra el Día del Psicopedagogo en conmemoración a una figura clave en el desarrollo de la disciplina: Jean Piaget.

Esta fecha, instaurada en la década de 1980, busca reconocer la labor de los profesionales que guían, evalúan y potencian los procesos de aprendizaje en diversos ámbitos, desde la educación formal hasta la salud y el entorno laboral.

Los psicopedagogos son los especialistas encargados de desentrañar esta complejidad, identificando tanto las fortalezas como las dificultades de cada persona para diseñar intervenciones personalizadas.

Su rol es fundamental para que cada individuo no solo adquiera información, sino que también desarrolle habilidades cognitivas y emocionales esenciales. No se trata solo de saber leer o resolver un problema matemático, sino de transformar la realidad personal y social a través del conocimiento.

El trabajo del psicopedagogo se extiende mucho más allá del ámbito escolar. Si bien en las escuelas su labor es vital para promover la inclusión educativa y acompañar los procesos de aprendizaje, su influencia se siente en múltiples sectores: