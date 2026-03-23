Bahco deja de producir herramientas en Santa Tomé y despide a 40 personas

La firma SNA Europe Argentina informó que dejará de producir herramientas en la planta industrial de Bahco ubicada sobre la ruta 19 en la ciudad de Santo Tomé -entre otras llaves ajustables (inglesas), llaves combinadas, llaves de crique, bocallaves, pinzas, destornilladores, llaves de caño y herramientas forestales- y solo se dedicará a los servicios de distribución, post venta y servicios.

La decisión, dice la compañía en un comunicado, responde a una “reestructuración del modelo operativo de la compañía”, y tiene como consecuencia el despido de 40 empleados.

Según la compañía, el objetivo en estos tiempos es “asegurar la sustentabilidad del negocio” en el actual contexto económico de competencia de importados y atraso del tipo de cambio con caída del poder adquisitivo de los ingresos, lo que conlleva el traslado de la producción a otras plantas del grupo.

A fines de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, la empresa Bahco Argentina propuso suspender a los 200 empleados que trabajan en la planta de Santo Tome como consecuencia de la caída de las ventas en el mercado interno y apertura de importaciones. (Diario El Litoral)