Irán niega negociaciones con EEUU y cataloga las declaraciones de Trump como “noticias falsas”

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baker Kalibaf y el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazaron versiones sobre supuestas negociaciones con Estados Unidos para frenar la guerra, en medio de crecientes tensiones y versiones cruzadas que impactan en los mercados internacionales.

En ese marco, Teherán buscó despejar dudas sobre un posible canal de diálogo abierto.

Kalibaf negó públicamente que existan conversaciones en curso con Washington para alcanzar una salida al conflicto.

A través de la red social X, desmintió las versiones difundidas en las últimas horas y cuestionó su intencionalidad: “Se usan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel”.

Sus declaraciones surgieron luego de que el medio digital Axios lo señalara como supuesto interlocutor en negociaciones bilaterales, citando a un alto funcionario israelí.

En paralelo, la Cancillería iraní también rechazó cualquier tipo de contacto reciente con Estados Unidos. Según indicó su portavoz, Teherán no mantuvo conversaciones sobre el final de la guerra en los últimos 24 días y agregó que, en los últimos días, países aliados transmitieron mensajes en los que aseguraban que Washington había solicitado abrir negociaciones.

Sin embargo, remarcó que Irán no respondió a esas iniciativas, de acuerdo con lo informado por la agencia estatal Irna, reforzando la postura de que no hay avances diplomáticos en curso.