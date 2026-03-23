Ley de Glaciares: los libertarios esperan tener dictamen a mediados de abril

El diputado Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, adelantó que para mediados de abril esperan tener un dictamen de comisiones sobre la Ley de Glaciares, que será sometida a audiencia pública próximamente y hay más de 100 mil inscriptos para participar.

“Calculo que para mediados de abril vamos a estar en condiciones de dictaminar. Los gobernadores han pedido que se impulse esta cuestión. No hay convocatoria establecida todavía pero esperamos que sí”, expresó el libertario en Radio del Plata este lunes. (Clarín)