martes, marzo 24, 2026
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Murió Rómulo Berruti, histórico periodista de espectáculos

De La Bahía Noticias

Murió Rómulo Berruti, el destacado periodista especializado en cultura y espectáculos, cuya trayectoria dejó una huella imborrable en la difusión del teatro, el cine y la actividad artística de nuestro país, informó la Asociación Argentina de Actores (AAC).

“Acompañamos con nuestras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento”, expresó el gremio.

Nacido el 23 de octubre de 1937, Berruti desarrolló una extensa labor desde 1960 en medios gráficos, radiales y televisivos.

También fue parte de redacciones emblemáticas como El Mundo, Crítica y, durante más de dos décadas, Clarín, donde se desempeñó como jefe de la sección Espectáculos.

“Su mirada analítica y su compromiso con la cultura contribuyeron a visibilizar el trabajo de artistas, creadores y trabajadores del sector en todo el país”, señaló la AAC.

En televisión, alcanzó gran reconocimiento como co-conductor del ciclo Función Privada, y en radio sostuvo durante años espacios dedicados a la difusión cultural.

Su tarea también incluyó la participación en jurados de premios fundamentales para la actividad artística, así como el acompañamiento constante a la producción nacional.

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