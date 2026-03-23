Trump dijo que negocia con un líder iraní “respetado” y de “más alto nivel”

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que Irán quiere “hacer un trato” y reveló que su enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner condujeron conversaciones con representantes iraníes el domingo por la noche.

Luego, indicó que los diálogos continuarían durante el lunes y que Washington ha encontrado “puntos de acuerdo importantes” con Teherán.

Trump precisó que las conversaciones se están desarrollando con una persona que describió como un líder iraní “respetado” y de “más alto nivel”, aunque se abstuvo de revelar su identidad.

“Hemos eliminado al liderazgo en la fase uno, fase dos, y en gran medida la fase tres. Pero estamos tratando con el hombre que creo que es el más respetado y el líder”, dijo Trump, en una referencia velada a los sucesivos golpes militares que han diezmado la cúpula del régimen iraní desde el inicio del conflicto.

Aclaró, sin embargo, que Washington no ha hablado directamente con el líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei.

Uno de los puntos centrales que emergieron de las declaraciones de Trump es la exigencia estadounidense de que Irán renuncie a sus reservas de uranio enriquecido, elemento crítico de su disputado programa nuclear, como condición para alcanzar un acuerdo. “No queremos enriquecimiento, pero también queremos el uranio enriquecido”, dijo Trump a los periodistas.

El mandatario añadió una advertencia sin ambigüedades sobre el escenario alternativo: si las conversaciones fracasan, Estados Unidos “simplemente seguirá bombardeando”.

En declaraciones anteriores a la AFP, el mandatario se mostró optimista: “Todo anda muy bien”, dijo escuetamente cuando se le preguntó sobre el estado de las negociaciones.