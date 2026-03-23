El Gobierno celebró que entre en vigencia el acuerdo Unión Europea-Mercosur

El canciller Pablo Quirno celebró este lunes que la Comisión Europea anunciara la aplicación provisional del Acuerdo Mercosur–Unión Europea (UE) a partir del 1 de mayo.

El funcionario consideró que el acuerdo es “un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional”.

“Permitirá ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”, expresó Quirno.

El mensaje fue replicado por el presidente Javier Milei.