martes, marzo 24, 2026
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El Gobierno celebró que entre en vigencia el acuerdo Unión Europea-Mercosur

De La Bahía Noticias

El canciller Pablo Quirno celebró este lunes que la Comisión Europea anunciara la aplicación provisional del Acuerdo Mercosur–Unión Europea (UE) a partir del 1 de mayo.

El funcionario consideró que el acuerdo es “un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional”.

“Permitirá ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”, expresó Quirno.

El mensaje fue replicado por el presidente Javier Milei.

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