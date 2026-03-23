El Gobierno celebró que entre en vigencia el acuerdo Unión Europea-Mercosur
El canciller Pablo Quirno celebró este lunes que la Comisión Europea anunciara la aplicación provisional del Acuerdo Mercosur–Unión Europea (UE) a partir del 1 de mayo.
El funcionario consideró que el acuerdo es “un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional”.
“Permitirá ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”, expresó Quirno.
El mensaje fue replicado por el presidente Javier Milei.
La Comisión Europea anunció hoy la aplicación provisional del Acuerdo MERCOSUR–Unión Europea a partir del 1 de mayo.
Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible.
Un paso importante para consolidar nuestra inserción… pic.twitter.com/qEKEpk1V9K
— Pablo Quirno (@pabloquirno) March 23, 2026