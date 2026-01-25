La Bolsa de Nueva York se prepara para operar 24 horas: cómo funcionaría

La Bolsa de Nueva York (NYSE) anunció su intención de lanzar una nueva plataforma que permitirá operaciones las 24 horas del día, los siete días de la semana, con liquidación inmediata de transacciones.

Hasta ahora, el mercado funciona únicamente en días hábiles, entre las 9:30 y las 16:00.

Lo que se conoce hasta el momento es que esta nueva plataforma estaría separada de la Bolsa tradicional y habilitaría:

• Liquidación instantánea de operaciones.

• Órdenes expresadas en dólares.

• Financiamiento basado en stablecoins (monedas digitales de valor estable).

Además, impulsaría un espacio de la NYSE dedicado al comercio de acciones tokenizadas, abriendo la puerta a un modelo híbrido entre finanzas tradicionales y digitales.

El volumen de transacciones fuera del horario habitual ha crecido de manera sostenida desde 2019. Sin embargo, desde 2024 se disparó, alcanzando una media diaria superior a 61.000 millones de dólares.

En la Bolsa consideran que la extensión horaria podría atraer a inversores minoristas y a participantes de mercados fuera del continente americano.

No obstante, algunos analistas advierten que los grandes fondos no necesariamente se verán seducidos por estos horarios ampliados y que los bancos no tendrían por qué modificar sus rutinas.

La gran incógnita es si, aun con una Bolsa abierta de forma continua, el resto de los actores financieros podrá adaptarse a un esquema operativo 24/7, sin que se generen desajustes en la coordinación global.