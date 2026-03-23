Enigmatico mensaje de Milei en medio de la fuerte interna en el Gobierno

El presidente Javier Milei compartió una historia este lunes en sus redes sociales con una “reflexión” sobre las traiciones, mientras su Gobierno se encuentra fuertemente atravesado por desconfianzas internas en medio de la polémica por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Nueva York y Punta del Este, además de las revelaciones del caso $LIBRA.

“La traición nunca viene de un enemigo… sino de alguien que supo ganarse tu confianza”, dice la publicación del mandatario.