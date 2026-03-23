Concejala Martínez Zara: “En tiempos donde se frenan obras, acá se levantaron 101 casas”

La concejala oficialista Lucía Martínez Zara señaló que el acto de entrega de viviendas realizado en la ciudad la semana pasada fue “uno de los más emotivos que compartimos junto a nuestro intendente Federico Susbielles y el gobernador Axel Kicillof”.

“En tiempos donde se frenan obras y el horizonte de derechos se estrecha, acá se levantaron 101 casas”, expresó la edil al repostear en X un video difundido por el jefe comunal sobre la adjudicación de viviendas que encabezó junto al mandatario bonaerense.

“101 familias que abrazan la dignidad del techo propio. 101 razones para seguir creyendo que cuando el Estado está presente, hay futuro”, subrayó Martínez Zara.